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ЦСКА может приобрести марокканского полузащитника 

News.ru + ещё 19 1 час назад
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Марио Кнёз, являющийся агентом полузащитника футбольного клуба «Сент-Этьен» Юссефа Аит-Беннасера, заявил, что футболистом интересуется московский ЦСКА.
Мы действительно контактируем с ЦСКА по поводу футболиста, — приводит слова Кнёза Sport24.ru.
23-летний марокканец с 31 января 2019 года выступает на правах аренды во французском «Сент-Этьен», однако не сыграл за команду ни один матч. Права на футболиста принадлежат «Монако».
Футбольный клуб ЦСКА согласовал переход защитника «Уфы» Данилы Кругового, писал News.ru.
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