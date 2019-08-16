ЦСКА может приобрести марокканского полузащитника

Марио Кнёз, являющийся агентом полузащитника футбольного клуба «Сент-Этьен» Юссефа Аит-Беннасера, заявил, что футболистом интересуется московский ЦСКА

Мы действительно контактируем с ЦСКА по поводу футболиста, — приводит слова Кнёза Sport24.ru.

23-летний марокканец с 31 января 2019 года выступает на правах аренды во французском «Сент-Этьен», однако не сыграл за команду ни один матч. Права на футболиста принадлежат «Монако».

Футбольный клуб ЦСКА согласовал переход защитника «Уфы» Данилы Кругового, писал News.ru.