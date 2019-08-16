Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит» 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: © vitesse.nl
Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».
«Никогда не говори никогда, я не могу говорить об этом сейчас. Нет, я ни с кем не контактировал. Сейчас я нахожусь в «Витессе», и я концентрируюсь на текущем сезоне. Я вполне могу остаться», — приводит слова Караваева Omroep Gelderland.
По информации издания, «Зенит» готов заплатить за 24-летнего россиянина €3 млн Караваев, являющийся воспитанником московского ЦСКА, играет за «Витесс» с 2018 года. В его активе 1 гол и 9 голевых передач в 62 матчах за клуб из Арнема, которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий.
Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в футболисте «Монако» Юссефе Аит-Беннассере
RT на русском: последние новости
Падение свидетельницы по делу Мамаева и Кокорина с балкона признано несчастным случаем Футбольный вратарь из Уэльса покончил жизнь самоубийством СМИ: Месси не сыграет в матче первого тура Примеры
Футбол , Леонид Слуцкий , Вячеслав Караваев , Зенит , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати
ЦСКА нацелился на хавбека «Монако»
«Реал» взял кредит на Неймара
Камбэк имени Максименко и Шюррле: как спасся «Спартак»2
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение