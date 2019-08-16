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СМИ: «Зенит» заинтересован в услугах футболиста голландского «Витесса» Караваева 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский защитник голландского футбольного клуба "Витесс" Вячеслав Караваев попал в сферу интересов петербургского "Зенита". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на голландский канал Оmroep gelderland.
По информации источника, руководство петербургского клуба предложило "Витессу", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, €3 млн
"Никогда не говори никогда. Сейчас я не могу говорить на эту тему. На данный момент я ни с кем не контактировал. Полностью сконцентрирован на текущем сезоне. Вполне могу и дальше выступать за "Витесс", — сказал 24-летний Караваев.
Россиянин провел в составе голландской команды 62 матча в разных турнирах, в которых забил один мяч и отдал девять голевых передач. Караваев является чемпионом России сезона-2013/14 в составе ЦСКА.
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Футбол , Леонид Слуцкий , Вячеслав Караваев , Зенит , ЦСКА , Газета.Ru
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