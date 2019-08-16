Матч «Спартак» — «Крылья Советов» перенесен

По информации пресс-службы самарского клуба, это связано с выступлениями столичной команды в Лиге Европы.

"Как участник еврокубков, "Спартак" воспользовался своим правом переноса времени матча в РПЛ. Футбольный клуб "Крылья Советов" обязан принять это решение лиги. Таким образом, матч "Крылья Советов" — "Спартак" состоится 25 августа в 19:00 по московскому времени", — сообщают "крылья" в твиттере.

⚡️⚡️ФК «Спартак» как участник еврокубков воспользовался своим правом переноса времени матча в РПЛ. Футбольный клуб «Крылья Советов» обязан принять это решение лиги. Таким образом, матч #КрыльяСпартак состоится 25 августа в 20:00. — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 16 августа 2019 г.

Команды должны были встретиться 25 августа в 14:00 по московскому времени.

"Спартак" в рамках шестого тура сыграет с московским ЦСКА на домашнем стадионе "Открытие Арена" 19 августа, а "Крылья" — на выезде с "Уралом" 17 августа.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России с восемью очками в активе, тогда как самарская команда находится на 14-й с тремя.

Ранее Андре Шюррле поблагодарил фанатов "Спартака" за поддержку на матче Лиги Европы с швейцарским "Туном".