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Матч «Спартак» — «Крылья Советов» перенесен 

Газета.Ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" был перенесен.
По информации пресс-службы самарского клуба, это связано с выступлениями столичной команды в Лиге Европы.
"Как участник еврокубков, "Спартак" воспользовался своим правом переноса времени матча в РПЛ. Футбольный клуб "Крылья Советов" обязан принять это решение лиги. Таким образом, матч "Крылья Советов" — "Спартак" состоится 25 августа в 19:00 по московскому времени", — сообщают "крылья" в твиттере.
Команды должны были встретиться 25 августа в 14:00 по московскому времени.
"Спартак" в рамках шестого тура сыграет с московским ЦСКА на домашнем стадионе "Открытие Арена" 19 августа, а "Крылья" — на выезде с "Уралом" 17 августа.
В настоящий момент красно-белые занимают седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России с восемью очками в активе, тогда как самарская команда находится на 14-й с тремя.
Ранее Андре Шюррле поблагодарил фанатов "Спартака" за поддержку на матче Лиги Европы с швейцарским "Туном".
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Футбол , Спартак , ФК "Урал" , ЦСКА , Крылья Советов
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