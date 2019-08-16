Тренер «Браги» высказался по поводу предстоящего матча со «Спартаком»

Рикарду Са Пинту, занимающий пост главного тренера "Браги", рассказал о том, что думает по поводу предстоящего матча между его командой и "Спартаком" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы, передает A Bola.

"Мы всегда думаем о следующем матче, поэтому сейчас я сосредоточусь на "Спортинге". У нас будет время подумать о "Спартаке"", — заявил 46-летний специалист.

Первая игра между клубами состоится 22 августа в Португалии, ответная встреча пройдет 29 августа в России.

Са Пинту возглавляет "Брагу" с 2019 года. Главным достижением его тренерской карьеры можно считать победу в Кубке Бельгии сезона-2017/18 вместе с льежским "Стандартом".