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Тренер «Браги» высказался по поводу предстоящего матча со «Спартаком» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.ru
Рикарду Са Пинту, занимающий пост главного тренера "Браги", рассказал о том, что думает по поводу предстоящего матча между его командой и "Спартаком" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы, передает A Bola.
"Мы всегда думаем о следующем матче, поэтому сейчас я сосредоточусь на "Спортинге". У нас будет время подумать о "Спартаке"", — заявил 46-летний специалист.
Первая игра между клубами состоится 22 августа в Португалии, ответная встреча пройдет 29 августа в России.
Са Пинту возглавляет "Брагу" с 2019 года. Главным достижением его тренерской карьеры можно считать победу в Кубке Бельгии сезона-2017/18 вместе с льежским "Стандартом".
Ранее сообщалось, что ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд остался недоволен игрой команды в матче с "Туном".
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Футбол , Валерий Рейнгольд , Спартак
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