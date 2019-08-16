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Сульшер опроверг информацию об уходе Санчеса из МЮ 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе из команды чилийского нападающего Алексиса Санчеса.
«Алексис — большой профессионал. Он каждый день работает очень упорно. Он хочет быть частью этого. Конечно, истории о том, что я отправил его в резерв, лживы. Он часть состава и очень хороший игрок», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
Он отметил, что 30-лений форвард из-за повреждения на несколько недель отстаёт от других игроков команды в плане подготовки, но продолжает работу над набором необходимых кондиций.
«У нас не так много нападающих, так что Алексис может провести больше матчей, чем вы ожидаете», — добавил специалист.
Санчес перешёл в МЮ из лондонского «Арсенала» зимой 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна. В составе красных дьяволов он провёл 45 матчей и записал в свой актив пять голов и девять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Поль Погба ещё надеется на переход в «Реал».
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Футбол , Премьер-лига , Генрих Мхитарян , Алексис Санчес , Уле-гуннар Сульшер , Поль Погба , Реал , Манчестер Юнайтед
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