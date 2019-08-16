Сульшер опроверг информацию об уходе Санчеса из МЮ

«Алексис — большой профессионал. Он каждый день работает очень упорно. Он хочет быть частью этого. Конечно, истории о том, что я отправил его в резерв, лживы. Он часть состава и очень хороший игрок», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Он отметил, что 30-лений форвард из-за повреждения на несколько недель отстаёт от других игроков команды в плане подготовки, но продолжает работу над набором необходимых кондиций.

«У нас не так много нападающих, так что Алексис может провести больше матчей, чем вы ожидаете», — добавил специалист.