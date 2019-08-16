Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заболотный проигнорировал журналиста 

Газета.Ru + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Сочи" Антон Заболотный не захотел отвечать ни на один вопрос, заданный журналистом после матча шестого тура чемпионата России.
На стадионе "Газовик" в Оренбурге сочинская команда сыграла вничью со счетом 1:1 с "Оренбургом".
В составе "Сочи" футболист выступает с лета 2019 года. До этого форвард защищал цвета петербургского "Зенита".
В сезоне-2018/19 он принял участие в 30 матчах всех турниров на клубном уровне, став автором трех голов и сделав четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что "Сочи" отметился дебютным голом в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru: последние новости
Матч "Спартак" - "Крылья Советов" перенесен Тренер "Браги" высказался по поводу предстоящего матча со "Спартаком" Зидан полагается на Бэйла в новом сезоне
Футбол , Антон Заболотный , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист «Спартака» высказался о коррупции в России1
«Спартак» подарил экипажу Airbus A321 бесплатный футбол
Информацию об уходе Санчеса из МЮ опровергли
Собравшийся в депутаты Шипулин утаил 14 миллионов26
Матч «Спартак» — «Крылья Советов» перенесен
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение