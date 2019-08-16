Заболотный проигнорировал журналиста

Нападающий "Сочи" Антон Заболотный не захотел отвечать ни на один вопрос, заданный журналистом после матча шестого тура чемпионата России.

На стадионе "Газовик" в Оренбурге сочинская команда сыграла вничью со счетом 1:1 с "Оренбургом".

В составе "Сочи" футболист выступает с лета 2019 года. До этого форвард защищал цвета петербургского "Зенита"

В сезоне-2018/19 он принял участие в 30 матчах всех турниров на клубном уровне, став автором трех голов и сделав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что "Сочи" отметился дебютным голом в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).