«Бавария» объявила о шестом летнем трансфере

Французский полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Микаэль Кюизанс перешел в "Баварию", сообщает официальный сайт клуба.

Мюнхенский клуб приобрел футболиста за 12 миллионов евро. Хавбек подписал контракт с клубом до лета 2024 года.

20-летний Кюизанс является воспитанником "Нанси". За "Боруссию" он выступал с лета 2017 года. Всего хавбек провел за клуб из Гладбаха 39 матчей и отдал три результативные передачи.