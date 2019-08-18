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Коутинью прилетел в Германию 

Спорт-Экспресс + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Барселоны» Фелиппе Коутинью прилетел в Германию для прохождения медосмотра. После этого его трансфер в «Баварию» будет оформлен окончательно, сообщает Sky in Germany.
Ранее мюнхенский клуб объявил о принципиально договоренности с «Барселоной». Речь идет об аренде с правом выкупа.
По информации СМИ, зарплата игрока в Германии составит порядка 11 миллионов евро в год.
27-летний бразилец в прошлом сезоне провел 54 матча за сине-гранатовых, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 90 миллионов евро.
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