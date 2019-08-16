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«Спартак» предоставил экипажу Airbus A321 право на бесплатное посещение матчей 

Москва24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футбольный клуб "Спартак" предоставил членам совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолета право бесплатно посещать домашние матчи клуба.
В пресс-службе клуба отметили, что "невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолета".
"Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании "Уральские авиалинии", которые сумели предотвратить страшную катастрофу", — отмечается в заявлении.
Также в клубе гордятся тем, что командир воздушного судна Дамир Юсупов является болельщиком "Спартака".
Утром 15 августа Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в Подмосковье. В авиакомпании сказали, что причиной стало попадание птиц в двигатели. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
Подмосковные власти "орнитологической аномалии" в районе аэропорта не зафиксировали.
Летчикам самолета присвоены звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
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Футбол , Спартак , Уральские авиалинии , Правительство московской области
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