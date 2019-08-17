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Получивший травму вратарь «Ливерпуля» пропустил нелепый мяч 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вратарь "Ливерпуля" Адриан допустил ошибку в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Саутгемптона".
На 83-й минуте голкипер, получив мяч от одноклубника, хотел отдать передачу на защитника своей команды, однако мяч попал в нападающего "святых" Дэнни Ингса, от ноги которого снаряд залетел в ворота.
Встреча между "Саутгемптоном" и "Ливерпулем", прошедшая на домашней арене "святых", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее Адриан получил нелепую травму в матче за Суперкубок УЕФА против лондонского "Челси".
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Футбол , Дэнни Ингс , УЕФА , Газета.Ru
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