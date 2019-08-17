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Российский клуб оставили без стадиона чемпионата мира 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» не будет играть на стадионе «Казань Арена» до конца сезона-2019/2020. Об этом сообщает «Бизнес Online».
«Рубин» не сможет сыграть на арене из-за чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills, который принимает стадион. Из-за этих соревнований был снят газон «Казань Арены», вернуть его планируется к октябрю, однако полностью трава восстановится к лету 2020 года.
Домашней ареной «Рубина» в этом сезоне будет стадион «Центральный». Изначально клуб планировал провести там первую половину чемпионата.
«Казань Арена» была построена в 2013 году. Она вмещает 45 тысяч человек. На стадионе проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Команда в пяти матчах набрала семь очков.
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