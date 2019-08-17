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Источник: УЕФА разрешил РЖД финансировать «Локомотив». Сумма вложений составит 52 миллиона евро 

Спорт-Экспресс + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственная палата УЕФА по финансовому контролю разрешила РЖД вложить 52 миллиона евро в «Локомотив», сообщает Telegram-канал «Мутко против». По информации источника, в случае попадания железнодорожников в Лигу чемпионов сумма может увеличиться до 56 миллионов.
Отмечается, что несколько лет назад у «Локомотива» были проблемы с финансовым Fair Play. В 2015-м москвичи заключили соглашение с УЕФА, обещав выполнить все финансовые требования. Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус тогда представил европейским чиновникам коммерческий план клуба.
УЕФА подтвердил, что все требования выполнены. Клуб оценили в 52 миллиона евро, которые РЖД может вложить в «Локомотив».
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Футбол , Илья Геркус , УЕФА , Локомотив , РЖД
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