Источник: УЕФА разрешил РЖД финансировать «Локомотив». Сумма вложений составит 52 миллиона евро

Следственная палата УЕФА по финансовому контролю разрешила РЖД вложить 52 миллиона евро в «Локомотив» , сообщает Telegram-канал «Мутко против». По информации источника, в случае попадания железнодорожников в Лигу чемпионов сумма может увеличиться до 56 миллионов.

Отмечается, что несколько лет назад у «Локомотива» были проблемы с финансовым Fair Play. В 2015-м москвичи заключили соглашение с УЕФА, обещав выполнить все финансовые требования. Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус тогда представил европейским чиновникам коммерческий план клуба.

УЕФА подтвердил, что все требования выполнены. Клуб оценили в 52 миллиона евро, которые РЖД может вложить в «Локомотив».

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