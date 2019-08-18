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Семак извинился за то, что назвал судей матча с «Ахматом» козлами 

Чемпионат.com + ещё 54 2 часа назад
Фото: ТАСС
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принёс извинения за своё поведение после домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).
После финального свистка ассистент Семака Виллиам де Оливейру, начал что-то объяснять главному арбитру встречи Алексею Матюнину и его помощнику. Главный тренер сине-бело-голубых оттолкнул бразильца в сторону и крикнул: «Не надо с этими козлами разговаривать!»
«Футбол — это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что моё излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов», — написал Семак на своей странице в «Инстаграме».
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Футбол , Сергей Семак , Алексей Матюнин , Зенит
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