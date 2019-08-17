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Новичок «Интера» оказался слишком тяжелым 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Миланский «Интер» недоволен формой нападающего Ромелу Лукаку, перешедшего в клуб летом из «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
По информации источника, Лукаку приехал в расположения клуба не в форме, его вес составил 104 килограмма. В клубе недовольны весом форварда и хотят, чтобы он похудел как минимум до 100 килограммов. Бельгиец знает о настроениях в руководстве и потому отказался от выходных, чтобы дополнительно тренироваться.
С критикой в адрес Лукаку из-за лишнего веса выступал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл. Англичанин указал на то, что форвард весит больше 100 килограммов, и заявил о непрофессионализме футболиста.
«Интер» объявил о переходе Лукаку 8 августа. В прошлом сезоне 26-летний форвард отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами в 45 матчах в составе «Манчестер Юнайтед».
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Футбол , Владимир Стогниенко , Гари Невилл , Манчестер Юнайтед , Рамблер
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