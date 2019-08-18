СМИ: «Спартак» не намерен приобретать Рибери

Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что последним трансфером «Спартака» станет приобретение опорного хавбека французской «Ниццы» Адриана Тамеза.

Рибери покинул «Баварию» по окончании сезона-2018/19. Он защищал цвета немецкого коллектива с 2007 года. В составе «Баварии» хавбек девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз побеждал в Кубке страны и выигрывал Лигу чемпионов.