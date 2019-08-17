Болельщики петербургского "Зенита" почтили память погибшего фаната московского "Спартака" Алексея "Бахыта", передает Sport24.
Фанат красно-белых скончался 14 августа от травм, полученных в ДТП в Ростовской области.
Поклонники сине-бело-голубых во время матча шестого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" вывесили два баннера, на которых написано "Бахыт, скорбим" и "Сорванец, скорбим".
Встреча между "Зенитом" и "Ахматом", прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов выразил соболезнования в связи с гибелью "Бахыта".