Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщики «Зенита» почтили память погибшего фаната «Спартака» 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: kingsofmoscow/vk.com/ News.ru
Болельщики петербургского "Зенита" почтили память погибшего фаната московского "Спартака" Алексея "Бахыта", передает Sport24.
Фанат красно-белых скончался 14 августа от травм, полученных в ДТП в Ростовской области.
Поклонники сине-бело-голубых во время матча шестого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" вывесили два баннера, на которых написано "Бахыт, скорбим" и "Сорванец, скорбим".
Встреча между "Зенитом" и "Ахматом", прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов выразил соболезнования в связи с гибелью "Бахыта".
Газета.Ru: последние новости
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе Второго пилота аварийно севшего в кукурузном поле А321 выписали из больницы "Барселона" без Месси проиграла в первом туре Ла Лиги "Атлетику"
Футбол , Олег Кононов , Спартак , Зенит , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сестры Аверины поделились мнением о Загитовой
Хабиб пожелал чемпиону UFC завершить карьеру
Кузнецова обрадовалась задержке с получением визы США
Глушаков обрушился на Дзюбу2
«Такое судейство — это позор»
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение