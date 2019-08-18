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Глушаков: конфликт с Дзюбой? Какой конфликт? 

Чемпионат.com + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков высказался о заочном споре с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой. Напомним, ранее форвард петербургского клуба раскритиковал работу судей в матче 6-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0), а Глушаков жёстко ответил на критику Дзюбы.
«Конфликт с Дзюбой? Какой конфликт? Наоборот. Я просто понимаю чувства игроков «Зенита» — потеряли очки дома, в большинстве, им обидно. Но эмоциями сейчас не поможешь. Вот в матче со «Спартаком» у Айртона тоже была рука в штрафной перед тем, как «Ахмат» пропустил первый мяч. Этого никто не заметил, об этом никто не говорил. Хотя неизвестно, как сложилась бы игра, поставь судья пенальти при 0:0. Понятно, конечно, что мы плохо играли. Зато сегодня проявили характер и бойцовские качества, выстояли», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
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Футбол , Денис Глушаков , Артем Дзюба , Дмитрий Егоров , Спартак , Зенит
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