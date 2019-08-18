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Ибрагимович оформил дубль и спас команду от поражения в меньшинстве 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: USA Today Sports / Reuters
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился дублем в матче Главной лиги футбола (MLS) против «Сиэтл Саундерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Гэлакси» остался в меньшинстве уже на шестой минуте матча: защитник команды Даниэль Стэрес получил красную карточку. На 42-й минуте «Гэлакси» пропустили первый мяч. Отличился Рауль Руидиас. Ибрагимович сравнял счет, поразив ворота ударом головой. На 65-й минуте швед реализовал пенальти и оформил дубль. «Сиэтл» ушел от поражения благодаря мячу, который защитник «Гэлакси» Йорген Шервек забил в свои ворота.
37-летний Ибрагимович довел количество своих голов в чемпионате до 20. Он занимает второе место в гонке бомбардиров, на четыре мяча отставая от мексиканца Карлоса Велы.
Гэлакси занимает треть строчку в Западной конференции. В активе команды 41 очко.
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Футбол , Рауль Руидиас
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