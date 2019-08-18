Дзюбе грозит дисквалификация

Футболиста Артема Дзюбу могут отстранить от игр за критику судьи. Об этом заявил глава комитета РФС по этике Семен Андреев передает «Чемпионат».

«Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока ещё не было обращения», — сказал Андреев.

Он уточнил, что Дзюба может пропустить от двух до четырёх матчей.

«Народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать», — заявил глава комитета по этике.

После матча «Зенита» с «Ахматом» (0:0) питерский форвард назвал судью Алексея Матюнина «героем матча» и раскритиковал его за судейство, заявив, что всем российским судьям «надо прибавлять» в профессионализме.