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Дзюбе грозит дисквалификация 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболиста Артема Дзюбу могут отстранить от игр за критику судьи. Об этом заявил глава комитета РФС по этике Семен Андреев, передает «Чемпионат».
"Такое судейство — это позор"
«Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока ещё не было обращения», — сказал Андреев.
Он уточнил, что Дзюба может пропустить от двух до четырёх матчей.
«Народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать», — заявил глава комитета по этике.
После матча «Зенита» с «Ахматом» (0:0) питерский форвард назвал судью Алексея Матюнина «героем матча» и раскритиковал его за судейство, заявив, что всем российским судьям «надо прибавлять» в профессионализме.
«Я считаю, что это позор» — резюмировал спортсмен.
Футбол , Семен Андреев , Алексей Матюнин , Зенит , РФС
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