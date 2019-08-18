Глава комитета по этике РФС увидел в словах Дзюбы повод для дисквалификации

Форвард раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным , а также заявил, что в чемпионате России к старту сезона готовы все, кроме арбитров.

"Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока еще не было обращения. ", — заявил функционер.

"Дисквалификация здесь может быть от двух до четырех матчей. Что касается того, Дзюба это сказал или нет, то народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать", — добавил менеджер.

На данный момент "Зенит" занимает первую строчку в таблице национального первенства с 14 очками, "Ахмат" — десятое с семью.