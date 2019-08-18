Семен Андреев, занимающий пост главы комитета по этике Российского футбольного союза, рассказал, что думает по поводу слов Артема Дзюбы, произнесенных футболистом после матча шестого тура Российской премьер лиги между "Зенитом" и "Ахматом" (0:0), передает "Чемпионат.com".
Форвард раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным, а также заявил, что в чемпионате России к старту сезона готовы все, кроме арбитров.
"Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока еще не было обращения. ", — заявил функционер.
"Дисквалификация здесь может быть от двух до четырех матчей. Что касается того, Дзюба это сказал или нет, то народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать", — добавил менеджер.
На данный момент "Зенит" занимает первую строчку в таблице национального первенства с 14 очками, "Ахмат" — десятое с семью.
Ранее сообщалось, что комментатор Геннадий Орлов назвал отношение судьи Алексея Матюнина к "Зениту" пренебрежительным.