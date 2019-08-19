СМИ: руководство «Манчестер Юнайтед» готово заплатить футболисту Рохо за уход из клуба

По информации источника, главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер не рассчитывает на 29-летнего аргентинца после того, как клуб пополнил англичанин Гарри Магуайр , перешедший летом из "Лестера" за рекордные для защитников £80 млн (€87 млн). Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" не сумел найти покупателей, которые смогли бы купить игрока за £20 млн (€22 млн). Утверждается, что руководство готово заключить с Рохо сделку, по которой он получит большую часть суммы от контракта, чтобы он покинул команду.

Контракт Рохо с клубом рассчитан до 2022 года, по соглашению футболист получает в неделю по £130 тыс. (€143 тыс.). Также отмечается, что сам аргентинец планирует переехать в Испанию или Италию, поскольку несколько клубов хотели бы взять игрока в аренду.

Рохо перешел из португальского "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед" в 2014 году за €20 млн В прошлом сезоне он провел восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В составе английской команды он становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и победителем Лиги Европы.

Также Рохо выступал за аргентинский "Эстудиантес" и российский "Спартак" , в котором провел 17 матчей, забив один гол и отдав одну передачу. В составе сборной Аргентины он принял участие в 59 встречах, в которых забил три мяча.