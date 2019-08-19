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СМИ: руководство «Манчестер Юнайтед» готово заплатить футболисту Рохо за уход из клуба 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: Reuters
Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" готово заплатить аргентинскому защитнику Маркосу Рохо за то, чтобы он покинул команду. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mirror.
По информации источника, главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер не рассчитывает на 29-летнего аргентинца после того, как клуб пополнил англичанин Гарри Магуайр, перешедший летом из "Лестера" за рекордные для защитников £80 млн (€87 млн). Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" не сумел найти покупателей, которые смогли бы купить игрока за £20 млн (€22 млн). Утверждается, что руководство готово заключить с Рохо сделку, по которой он получит большую часть суммы от контракта, чтобы он покинул команду.
Контракт Рохо с клубом рассчитан до 2022 года, по соглашению футболист получает в неделю по £130 тыс. (€143 тыс.). Также отмечается, что сам аргентинец планирует переехать в Испанию или Италию, поскольку несколько клубов хотели бы взять игрока в аренду.
Рохо перешел из португальского "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед" в 2014 году за €20 млн В прошлом сезоне он провел восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В составе английской команды он становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и победителем Лиги Европы.
Также Рохо выступал за аргентинский "Эстудиантес" и российский "Спартак", в котором провел 17 матчей, забив один гол и отдав одну передачу. В составе сборной Аргентины он принял участие в 59 встречах, в которых забил три мяча.
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Футбол , Премьер-лига , Маркос Рохо , Гарри Магуайр , Спартак , Манчестер Юнайтед
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