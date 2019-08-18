«Такое судейство — позор»: что грозит Дзюбе и Семаку

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал работу судей в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (0:0), назвав подобное судейство позором. Теперь капитану сборной России грозит дисквалификация от двух до четырех матчей.

Матч шестого тура Российской премьер лиги (РПЛ) завершился очередным судейским скандалом. Главный арбитр матча между «Зенитом» и «Ахматом» в Санкт-Петербурге Алексей Матюнин принимал очень странные и непоследовательные решения.

«Честно говоря, такое судейство — это позор. Мы сами виноваты, что не вскрыли оборону «Ахмата». Тут нет разговоров. Но когда игроки валяются по пятнадцать минут, когда вратарь выбивает по двадцать минут… Он даже желтую не показал вратарю! Матюнин — лучший игрок матча. Сейчас послушаем Александра Егорова, фантазера», — раскритиковал судейский корпус лидер российского футбола Артем Дзюба.

Уже на седьмой минуте произошло сразу два спорных момента. Александр Ерохин , убегая от капитана грозненцев Ризвана Уциева , запнулся в своих ногах и упал. Мяч подобрал вовремя подоспевший Сердар Азмун, который обыграл вратаря и отправил мяч в сетку ворот. Однако, до гола Матюнин свистнул фол на Ерохине, после чего показал прямую красную Уциеву. На повторе отчетливо видно, что Ризван игрока «Зенита» в том эпизоде едва коснулся.

Раздосадованы были все: Уциев — потому что знал наверняка, что Ерохина не трогал, главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов — потому что его команда уже на седьмой минуте осталась в меньшинстве, Азмун — потому что у него отняли гол, Дзюба — потому что все с российскими судьями плохо.

«Как это возможно: на одном матче у нас есть VAR, на другом его нет? Мы чистый гол забили. Я считаю, что Матюнин сегодня просто герой матча. Что это такое вообще было? Будем опять Егорова слушать сейчас, что он в очередной раз скажет. У нас в стартовавшем чемпионате все играют хорошо, кроме судей. Мне кажется, что им уже нужно прибавлять. Фолы трактует то так, то по-другому. Здесь желтая, а здесь не желтая. Чистая красная, а у него какие-то сомнения», — заявил после матча разгоряченный Артем.

Дзюбе в довольно резкой форме ответил Денис Глушаков , который позором судейство, как раз, называть не стал.

«Дзюба назвал судейство позором? Понятно, что позор, когда дома теряют очки. А когда у нас игрока удаляют, а у них Смольникова — нет? Когда люди с двух ног катятся и им не показывают желтые карточки? Это не позор? Мы молчим, ничего не говорим. Давайте не будем говорить «позор». Нам и так сложно было, еще и в меньшинстве. Надо было двоих-троих у нас удалить? Тогда было бы хорошо им?» — отметил новичок «Ахмата».

Стоит все же подчеркнуть, что затем Денис заявил, что никакого конфликта с Дзюбой у них нет и быть не могло, просто каждый видит ситуацию сквозь собственную призму.

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Разумеется, после такого огненного спича Дзюбе грозит дисквалификация. Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что игроку грозит от двух до четырех матчей без собственного участия. Также он добавил, что народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать регламент.

«Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока еще не было обращения», — заявил Андреев.

Вероятно, не обойдется без наказания и наставник сине-бело-голубых Сергей Семак . Уже после матча его ассистент Виллиам де Оливейра подошел к бригаде судей, чтобы обсудить некоторые игровые эпизоды и спорные моменты, однако главный тренер «Зенита» попросил своего помощника прекратить беседу с судьями, при этом оскорбив арбитров.

«Не надо с этими козлами разговаривать!» — крикнул Семак.

Андреев, комментируя данный эпизод, также подчеркнул, что он будет рассмотрен комитетом по этике.

«Такие слова не красят этого специалиста, особенно учитывая тот факт, что он еще молодой тренер, на которого все возлагают большие надежды. А мы остаемся на том же уровне. Очень плохо. Если рассматривать это будет наш комитет, то позиция будет принципиальной», — приводит слова Андреева Sport24.

Возможная дисквалификация понятна — правила едины для всех, и за оскорбление судей и главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова будут наказания.

Только решается ли проблема судей запретами на их критику и дисквалификацией футболистов? Перестанет ли Матюнин видеть фолы там, где их нет, в случае даже длительной дисквалификации Дзюбы? В этом, пожалуй, главный вопрос.

Один из очевидных выходов из сложившейся плачевной ситуации с судьями — перенимать позитивный опыт лучших футбольных стран мира. Проведение еще большего количества мастер-классов, стажировки в лучшие школы судей, организация пресс-конференций с участием рефери, работа с игроками, объяснение новых правил судейства. Возможно, именно так можно сделать российский футбол чище в судейском плане. Во всяком случае, данный подход будет более продуктивным, нежели очередное высказывание Александра Егорова.