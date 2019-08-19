15-летний вратарь ЦСКА включён в заявку на матч со «Спартаком»

ЦСКА заявил Торопа на сезон-2019/20 под 49-м игровым номером. Тороп является самым молодым футболистом среди заявленных клубами РПЛ на текущий сезон.

«Армейцы» после пяти игр занимают 5-е место в турнирной таблице с 10 очками, «Спартак» — на 8-м (8 очков). Московское дерби на стадионе «Открытие Арена» начнётся в 20:00.

ЦСКА одержит победу над «Спартаком» в заключительном матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), свидетельствуют котировки букмекеров.