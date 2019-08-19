Московский ЦСКА включил в заявку на матч 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» 15-летнего голкипера Владислава Торопа. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».
Ничего необычного, просто наш 15-летний вратарь Влад Тороп сегодня в заявке основной команды, листайте дальше 😜 #СпартакЦСКА pic.twitter.com/DrloZp8ZUa— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 августа 2019 г.
ЦСКА заявил Торопа на сезон-2019/20 под 49-м игровым номером. Тороп является самым молодым футболистом среди заявленных клубами РПЛ на текущий сезон.
«Армейцы» после пяти игр занимают 5-е место в турнирной таблице с 10 очками, «Спартак» — на 8-м (8 очков). Московское дерби на стадионе «Открытие Арена» начнётся в 20:00.
ЦСКА одержит победу над «Спартаком» в заключительном матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), свидетельствуют котировки букмекеров.