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В «Локомотиве» обеспокоены медленной игрой защитников 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе оценил игру "железнодорожников" в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Динамо", передает ТАСС.
Встреча завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:1, однако Кикнадзе остался недоволен игрой защитников команды.
"Сегодня получилась хорошая игра с нашей стороны, мы добыли очень важную для нас победу. Единственное, что у меня вызвало небольшие опасения, — это медленная игра в обороне. Но думаю, что тренерский штаб разберется и внесет коррективы в будущем", — заявил Кикнадзе.
Ранее Хохлов объяснил причину поражения "Динамо" в матче с "Локомотивом".
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Футбол , РПЛ , Василий Кикнадзе , Локомотив , Динамо , ИТАР-ТАСС
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