Дубль Жиго принес «Спартаку» победу над ЦСКА

В заключительном матче 6-го тура РПЛ "Спартак" в рамках московского дерби одержал победу над ЦСКА

Таким образом, "красно-белые" набрали 11 очков и поднялись на 4-е место в турнирной таблице. "Армейцы" с 10 очками остались на 6-й позиции.

"Спартак" — ЦСКА 2:1 Голы: Жиго, 59 — 1:0, Фернандес, 68 — 1:1, Жиго, 79 — 2:1 "Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Тил, Зобнин, Гулиев, Бакаев, Шюррле, Ларссон (Мирзов, 72).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Фернандес, Кучаев, Ахметов (Бистрович, 80), Влашич, Обляков, Ефремов (Нисимура, 22), Чалов.

Предупреждения: Ларссон (36), Магнуссон (71).