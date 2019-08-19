Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дубль Жиго принес «Спартаку» победу над ЦСКА 

Soccer News + ещё 46 1 час назад
Фото: Soccer News
В заключительном матче 6-го тура РПЛ "Спартак" в рамках московского дерби одержал победу над ЦСКА.
Таким образом, "красно-белые" набрали 11 очков и поднялись на 4-е место в турнирной таблице. "Армейцы" с 10 очками остались на 6-й позиции.
"Спартак" — ЦСКА 2:1 Голы: Жиго, 59 — 1:0, Фернандес, 68 — 1:1, Жиго, 79 — 2:1 "Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Тил, Зобнин, Гулиев, Бакаев, Шюррле, Ларссон (Мирзов, 72).
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Фернандес, Кучаев, Ахметов (Бистрович, 80), Влашич, Обляков, Ефремов (Нисимура, 22), Чалов.
Предупреждения: Ларссон (36), Магнуссон (71).
Soccer News: последние новости
Дубль Жиго принес "Спартаку" победу над ЦСКА Агент Рибери рассказал о ходе переговоров с "Локомотивом" Стало известно, когда рассмотрят ходатайство Кокорина и Мамаева
Футбол , РПЛ , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дубль Жиго принес «Спартаку» победу в матче с ЦСКА1
Кикнадзе: Тарасов хочет подать на Локо в суд, имеет право
Рибери отказал «Динамо» и «Спартаку»
Дзюбе грозит дисквалификация
Коутиньо прокомментировал свой переход в «Баварию»
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение