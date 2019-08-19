Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алана Мамаева: «Паша будет играть за „Ростов“? Давайте он вернётся, а там будем думать» 

Soccer News + ещё 13 24 минуты назад
Фото: Soccer News
Жена полузащитника Павла Мамаева Алана в своем инстаграме рассказала, что думает о том, что ее муж, после выхода из колонии, перейдет в "Ростов". "Правда ли, что Паша будет играть за "Ростов"? Давайте он вернётся, а там будем думать", — сказала Мамаева. Ранее сообщалось, что "Краснодар" хочет расторгнуть контракт с полузащитником.
Напомним, что Мамаев отбывает срок за участие в двух драках осенью прошлого года в центре Москвы. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы.
В начале августа хавбек "Краснодара", а также бывший форвард "Зенита" Александр Кокорин подали заявление об условно-досрочном освобождении.
Soccer News: последние новости
Стало известно, когда рассмотрят ходатайство Кокорина и Мамаева ПСЖ определился с размером предложения по Дибале Официально: Коутиньо - игрок "Баварии"
Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судья признал ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат»1
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно37
Резня и три трупа: футбольные беспорядки в Гондурасе1
Названы номинанты на приз автору лучшего гола
Макгрегор согласился на поединок с боксёром
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение