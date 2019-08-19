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Футболист «Барселоны» Коутиньо перешел в «Баварию» на правах аренды 

ТАСС + ещё 25 1 час назад
Фото: ТАСС
Бразильский полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Филиппе Коутиньо арендован немецкой "Баварией" на один сезон. Об этом сообщила пресс-служба испанской команды.
Сумма аренды 27-летнего Коутиньо составила €8,5 млн Также "Бавария" сможет выкупить игрока за €120 млн "Барселона" хотела бы поблагодарить Филиппе Коутиньо за его самоотверженность и преданность, желает ему всего наилучшего на новом этапе его карьеры", — говорится в сообщении пресс-службы "Барселоны".
Коутиньо перешел в "Барселону" из английского "Ливерпуля" за рекордные для испанского клуба €145 млн в 2018 году. В прошлом сезоне футболист провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Вместе с клубом полузащитник стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также он выступал за итальянский "Интер", бразильский "Васко да Гама" и испанский "Эспаньол".
В составе сборной Бразилии Коутиньо провел 55 встреч, в которых забил 15 мячей. В 2019 году полузащитник вместе с национальной командой стал победителем Кубка Америки.
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Футбол , Васко да Гама
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