Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно

Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина

Александра Кокорина. Суд в Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева

«Ходатайства об УДО по делу Кокорина и Мамаева будут рассмотрены 6 сентября. Рассмотрение назначено на 9:00 в выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области», — сообщили в пресс-службе Алексеевского районного суда корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее стало известно, что Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин задержится в колонии на один месяц дольше товарища — до 7 декабря.