Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства

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Свидетельница по делу Кокорина заявила о покушении 

Рамблер + ещё 4 26 минут назад
Свидетельницу по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову могли пытаться убить, не исключает она сама. Об этом сообщает «База».
Бобкова — московская танцовщица. В октябре она присутствовала при драках, которые устроили футболисты «Зенита» и «Краснодара». Девушка давала показания по уголовному делу против них.
В начале мая Кокорин и Мамаев были приговорены к 18 и 17 месяцам в колонии. В середине месяца Бобкова выпала из окна дома в Чехии, который, как писали одни СМИ, принадлежит влиятельному мужчине по имени Андрей, экс-сенатору Андрею Ищуку, как писали другие.
Танцовщица получила тяжелые травмы, побывала в искусственной коме, но выздоровела.
16 августа она подала заявление в Следственный комитет. В нем она попросила провести проверку, а затем возбудить уголовное дело по факту покушения на ее жизнь в Чехии.
В заявлении Бобкова упоминает, что врачи не исключают, что перед падением ее могли ударить по голове, а также о том, что непосредственно перед инцидентом поспорила о деле Кокорина и Мамаева с владельцем дома Андреем Георгиевичем и его другом.
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Футбол , Видео , Павел Мамаев , Андрей Ищук , Александр Кокорин , Зенит , СКР
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