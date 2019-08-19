Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства

Свидетельница по делу Кокорина заявила о покушении

Бобкова — московская танцовщица. В октябре она присутствовала при драках, которые устроили футболисты «Зенита» и «Краснодара». Девушка давала показания по уголовному делу против них.

В начале мая Кокорин и Мамаев были приговорены к 18 и 17 месяцам в колонии. В середине месяца Бобкова выпала из окна дома в Чехии, который, как писали одни СМИ, принадлежит влиятельному мужчине по имени Андрей, экс-сенатору Андрею Ищуку , как писали другие.

Танцовщица получила тяжелые травмы, побывала в искусственной коме, но выздоровела.

16 августа она подала заявление в Следственный комитет . В нем она попросила провести проверку, а затем возбудить уголовное дело по факту покушения на ее жизнь в Чехии.

В заявлении Бобкова упоминает, что врачи не исключают, что перед падением ее могли ударить по голове, а также о том, что непосредственно перед инцидентом поспорила о деле Кокорина и Мамаева с владельцем дома Андреем Георгиевичем и его другом.