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Судья признал результативную ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат» 

Газета.Ru + ещё 1 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Арбитр Алексей Матюнин прокомментировал свои решения в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" — "Ахмат", вызвавшие впоследствии большой резонанс.
Встреча закончилась со счетом 0:0.
"Момент с удалением я видел четко в разрезе. Уциев сыграл коленом в пятку Ерохину. Это прекрасно видно на одном из повторов. Что касается отмены гола, конечно, он был забит после свистка, и его следовало отменить.
Неназначенный пенальти в ворота "Ахмата"? В том эпизоде защитник действительно сыграл в мяч рукой, но если вы посмотрите внимательно, то увидите, что мяч попал ему в руку от его же колена. А согласно изменениям в правилах, которые действуют с начала нового сезона, это не является нарушением. Правильное решение здесь — продолжить игру… А вот правильно ли отменен гол Ригони? Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка", — цитирует Матюнина "СЭ".
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