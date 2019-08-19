ФИФА в своём официальном «твиттере» опубликовал список номинантов на премию Пушкаша — награду, которую вручают автору лучшего гола за год.
🚨 #PUSKAS AWARD 🚨
The ten candidates have been revealed 👀
Vote now 🗳️👇— FIFA.com (@FIFAcom) 19 августа 2019 г.
В список претендентов на приз вошли следующие футболисты: Даниэль Жори («Дебрецен»), Лионель Месси («Барселона»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Андрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Матеус Кунья («РБ Лейпциг»).
Также в число номинантов попали три представительницы женского футбола: Аджара Нчут (сборная Камеруна), Эми Родригес («Юта Роялс»), Билли Симпсон.