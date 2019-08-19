Резня и три трупа: футбольные беспорядки в Гондурасе

В Гондурасе произошли беспорядки футбольных болельщиков. Перед дерби между «Олимпией» и «Мотагуа» фанаты забросали камнями автобус с игроками, а после отмены игры началась давка, перестрелка и резня на трибунах и за пределами стадиона. Как минимум три человека погибли, десятки получили травмы.

Дерби между гондурасскими клубами «Олимпия» и «Мотагуа» обернулось трагедий. Встреча, которая должна была состояться 17 августа в рамках очередного тура Лиги Насьональ, была отменена из-за массовых беспорядков болельщиков, закончившихся печально — трое погибших и десятки раненых.

Обстановка в Тегусигальпе накалилась задолго до начала самого принципиального дерби столицы. Болельщики выясняли отношения между собой на подходе к стадиону, а когда автобус с находившимися там игроками и персоналом «Мотагуа» направлялся к арене, то фанаты «Олимпии» принялись бросать в него бутылки, разбивая стекла.

В результате нападения, как стало известно испанскому изданию El Mundo Deportivo, пострадали три футболиста «Мотагуа».

В частности, серьезную травму глаза получил защитник национальной сборной Гондураса Эмилио Исагирре, известный по выступления за шотландский «Селтик». Помимо него были госпитализированы парагвайский футболист Роберто Морейра, а также аргентинского вратарь Джонатана Ружье.

На следующий день Исагирре опубликовал в своем инстаграме селфи, где у него перебинтован глаз. Предполагается, что осколки разбитых стекол автобуса попали ему в лицо. Футболист, однако, сообщил о том, что его здоровью ничего не угрожает.

«Ничего серьезного, опасность миновала», — гласит сообщение Исагирре.

Позднее пресс-служба «Мотагуа» в своем официальном аккаунте в твиттере показала кадры, на которых в салоне автобуса видны осколки стекол, раненые футболисты и капли крови. В «Мотагуа» добавили, что в произошедшем клуб считает виновными членов группировки ультрас «Олимпии».

«За такие вещи власти должны наказать строго», — говорится в заявлении клуба.

Из-за произошедшего лига приняла решение о переносе матча на другую дату, «чтобы гарантировать безопасность болельщиков, команд, технических органов, органов власти и персонала в целом». К моменту официального объявления большая часть болельщиков, представлявшая собой как минимум десять тысяч человек, находилась уже на трибунах стадиона.

На улицах тем временем начались ожесточенные стычки между фанатами, в которых было задействовано холодное и огнестрельное оружие, а также подручные предметы: камни, палки, бутылки и прочее, чем можно нанести травму.

А болельщики, находившиеся на стадионе, пустились в бегство, устроили массовую драку на поле и образовали давку.

Отмечается, что полицейские, прибывшие на места столкновений, применили слезоточивый газ.

Несколько болельщиков получили смертельные травмы. Как рассказали в одной из местных больниц, в результате беспорядков погибли три человека от 20 до 27 лет. Кроме того, многие получили ранения различной тяжести.

«Три человека погибли, семеро получили огнестрельные и ножевые ранения. Один из них — несовершеннолетний. Трое находятся в критическом состоянии», — рассказал в интервью Reuters представитель медицинского учреждения.

Свои соболезнования по факту инцидента выразила министр связи Гондураса Мария Андреа Матаморос. Политик подчеркнула, что «все, спортивные журналисты, СМИ и болельщики обязаны призывать к спокойствию и уважению к властям в стране», где в последние месяцы проходят непрекращающиеся массовые протесты с требованием отправить в отставку действующего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса.

Напомним, что демонстрации в Гондурас начались после того, как прокуратура южного округа Нью-Йорка связала главу Гондураса с предполагаемым заговором, который подразумевал использование денег от наркотрафика в качестве взяток. Благодаря этой схеме президент якобы рассчитывал добиться поддержки в ходе последней избирательной кампании и получить услуги, необходимые для удержания власти.

Официальной информации по поводу даты, на которую будет перенесен матч «Олимпии» и «Мотагуа», пока нет.

«Мотагуа» является действующим чемпионом Гондураса. В двухматчевом финальном противостоянии сезона-2018/19 команда обыграла именно «Олимпию» (2:2, 1:0). После сыгранных четырех туров в этом сезоне «Олимпия» находится на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе десять очков, а «Могатуа» располагается на пятой строчке с семью набранными баллами.