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ФК «Волгарь» пошутил над суммой выплат за трансферы Сутормина 

RT на русском + ещё 49 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба астраханского футбольного клуба «Волгарь» пошутила над суммой солидарных выплат, которые получил коллектив за трансферы полузащитника Алексея Сутормина.
В Twitter клуба опубликовали фото котёнка, который ест последнюю палочку картофеля фри с подписью: «Солидарные выплаты за Сутормина. Эх, ребята».
25-летний полузащитник перешёл из «Оренбурга» в казанский «Рубин» в конце июля, а уже в начале августа было объявлено о его трансфере в петербургский «Зенит».
20 августа в СМИ появилась информация, что «Зенит» и «Рубин» заплатили за переход игрока по 50 тыс. рублей. Позже был опубликован документ, подтверждающий данную информацию. Кроме того, в документе указано, что «Волгарю» достались солидарные выплаты в размере 494 рублей.
Ранее агент Алексей Селюк пошутил, что за 50 тысяч рублей Сутормина мог бы купить любой болельщик.
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Футбол , Алексей Сутормин , Зенит
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