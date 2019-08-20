Роналду заплатил крупную сумму обвинившей его в изнасиловании модели

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался в том, что заплатил $375 тыс. американской модели Кэтрин Майорге, передает TMZ.

Тогда девушка обвинила португальца в изнасиловании. По словам модели, это произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Однако никаких подробностей и деталей предоставить полиции она не смогла, поэтому следствие было прекращено.

Позже окружная прокуратура округа Кларк заявила, что футболист не будет привлечен к уголовной ответственности по этому делу, так как нет никаких доказательств его причастности.

Когда Майорга отправила иск в гражданский суд, Роналду направил новые судебные документы, согласно которым сторомы подписали мирное соглашение. В новых документах содержится информация о том, что Роналду признает, что его представители заплатили Майорге $375 тыс. и обе стороны согласились не разглашать подробности дела. Отмечается, что эти деньги не являются признанием вины со стороны игрока.