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Защитник «Ювентуса» Ругани не перейдет в «Барселону» 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Сделка по защитнику Даниеле Ругани между каталонской "Барселоной" и туринским "Ювентусом" сорвалась. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, сине-гранатовые отказались включать в сделку по 25-летнему итальянцу своего защитника Хуана Миранду. На переходе последнего настаивали туринцы.
В услугах Ругани заинтересованы и в мадридском "Реале". Как утверждают итальянские СМИ, "сливочные" также не смогут договориться с "бьянконери" в связи с тем, что им бы хотелось взять защитника в аренду с опцией выкупа, однако в "Юве" настаивают на полном выкупе.
В составе "Ювентуса" Ругани выступает с 2015 года. До этого игрок защищал цвета итальянского "Эмполи". "Старая Синьора" подписала футболиста за €5 млн Ранее сообщалось, что "Ювентус" ведет переговоры с французским "Пари Сен-Жермен" по бразильскому нападающему Неймару.
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