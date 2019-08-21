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Рибери официально перешел в «Фиорентину» 

Газета.Ru + ещё 35 1 час назад
Фото: РИА Новости
Французский полузащитник Франк Рибери перешел в "Фиорентину", сообщается на официальном сайте итальянской команды.
Детали соглашения с футболистом, перешедшим на правах свободного агента, не разглашаются.
СМИ сообщали, что в подписании соглашения с Рибери были заинтересованы московские клубы "Спартак", "Динамо" и "Локомотив".
Рибери с 2007 года выступал за мюнхенскую "Баварию". В составе команды он восемь раз становился чемпионом Германии, выиграл пять Кубков страны и завоевал один титул Лиги чемпионов. Летом 2019 года у француза истек контракт с немецким клубом. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
Ранее врач мюнхенской "Баварии" дал оценку здоровью Рибери перед переходом того в "Фиорентину".
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