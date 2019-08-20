ЦСКА нацелился на защитника «Севильи»

Состав московского ЦСКА может пополнить испанский защитник «Севильи» Серхи Гомес. Об этом сообщает El Desmarque.

Армейцы рассчитывают на годичную аренду Гомеса с правом последующего выкупа. Стороны близки к заключению сделки, хотя у 27-летнего игрока есть предложения от других клубов.

Гомес — воспитанник каталонской «Барселоны». В минувшем сезоне на его счету 32 матча за «Севилью». До этого Гомес выступал за «Сельту».

Защитник регулярно вызывался в юношескую и молодежную сборную Испании. Он является победителем чемпионата Европы (для игроков до 19 лет) и бронзовым призером мирового первенства U-17. В марте 2019-го главный тренер первой сборной Испании вызвал Гомеса на матчи квалификации чемпионата Европы-2020. Однако защитник не дебютировал и остался в запасе.