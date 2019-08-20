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ЦСКА нацелился на защитника «Севильи» 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
Состав московского ЦСКА может пополнить испанский защитник «Севильи» Серхи Гомес. Об этом сообщает El Desmarque.
Армейцы рассчитывают на годичную аренду Гомеса с правом последующего выкупа. Стороны близки к заключению сделки, хотя у 27-летнего игрока есть предложения от других клубов.
Гомес — воспитанник каталонской «Барселоны». В минувшем сезоне на его счету 32 матча за «Севилью». До этого Гомес выступал за «Сельту».
Защитник регулярно вызывался в юношескую и молодежную сборную Испании. Он является победителем чемпионата Европы (для игроков до 19 лет) и бронзовым призером мирового первенства U-17. В марте 2019-го главный тренер первой сборной Испании вызвал Гомеса на матчи квалификации чемпионата Европы-2020. Однако защитник не дебютировал и остался в запасе.
19 августа ЦСКА уступил в столичном дерби московскому «Спартаку». Встреча на домашней арене красно-белых завершилась победой хозяев со счетом 2:1. После шести туров армейцы занимают шестую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 10 очков.
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Футбол , Спартак , ЦСКА
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