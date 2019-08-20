Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ювентус» включился в борьбу за Неймара 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Руководство туринского "Ювентуса" заинтересовалось нападающим французского "Пари Сен-Жермен" Неймаром, сообщает AS.
По информации источника, "бьянеонери" готовы включить в контракт по футболисту своего нападающего Пауло Дибалу и €100 млн Помимо "Старой Сеньоры", бразилец входит в зону интересов каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала".
Сообщается, что руководство "Юве" очень сильно хочет расстаться с Дибалой. Так, недавно они предлагали форварда английскому "Тоттенхэму".
Вероятно, для покупки Неймара туринскому клубу придется продать нескольких игроков, в числе которых с большой долей вероятности могут оказаться Марио Манджукич, Блез Матюиди и Даниеле Ругани.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готовит новое предложение по Неймару.
Газета.Ru: последние новости
Слуцкий повторил знаменитое фото с бургером в честь десятилетия снимка В "Динамо" отреагировали на информацию о переговорах с Рибери Защитник "Ювентуса" Ругани не перейдет в "Барселону"
Футбол , Марио Манджукич , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская спортсменка умерла в 25 лет11
Слуцкий повторил знаменитую фотографию из McDonald’s
Черчесов награжден Национальной премией РФС
«Может, без дыма забили бы еще больше»1
Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение