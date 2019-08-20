«Ювентус» включился в борьбу за Неймара

Руководство туринского "Ювентуса" заинтересовалось нападающим французского "Пари Сен-Жермен" Неймаром, сообщает AS.

По информации источника, "бьянеонери" готовы включить в контракт по футболисту своего нападающего Пауло Дибалу и €100 млн Помимо "Старой Сеньоры", бразилец входит в зону интересов каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала"

Сообщается, что руководство "Юве" очень сильно хочет расстаться с Дибалой. Так, недавно они предлагали форварда английскому "Тоттенхэму".

Вероятно, для покупки Неймара туринскому клубу придется продать нескольких игроков, в числе которых с большой долей вероятности могут оказаться Марио Манджукич , Блез Матюиди и Даниеле Ругани.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готовит новое предложение по Неймару.