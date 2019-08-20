Станислав Черчесов награжден Национальной премией РФС

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством российская команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, где в серии пенальти уступила будущему финалисту, сборной Хорватии. До этого российские футболисты на групповом этапе разгромили команду Саудовской Аравии (5:0), обыграли сборную Египта (3:1), уступили уругвайцам (0:3), а в 1/8 финала в серии послематчевых 11-метровых ударов оказались сильнее сборной Испании.

Следующий матч сборная России проведет 6 сентября на выезде с командой Шотландии в Глазго в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. 9 сентября россияне в Калининграде примут команду Казахстана.