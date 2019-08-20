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Станислав Черчесов награжден Национальной премией РФС 

ТАСС 36 минут назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов награжден Национальной премией Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие вида спорта. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.
Награду 55-летнему специалисту вручили первый вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян.
Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством российская команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, где в серии пенальти уступила будущему финалисту, сборной Хорватии. До этого российские футболисты на групповом этапе разгромили команду Саудовской Аравии (5:0), обыграли сборную Египта (3:1), уступили уругвайцам (0:3), а в 1/8 финала в серии послематчевых 11-метровых ударов оказались сильнее сборной Испании.
Следующий матч сборная России проведет 6 сентября на выезде с командой Шотландии в Глазго в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. 9 сентября россияне в Калининграде примут команду Казахстана.
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Футбол , Александр Мирзоян , Станислав Черчесов , Никита Симонян , РФС
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