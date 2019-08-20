Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стала известна судьба счастливых бутс Акинфеева 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Голкипер Игорь Акинфеев, защищавший ворота сборной России на чемпионате мира 2018 года, рассказал о будущем бутс, в которых он провел матч 1/8 финала ЧМ против команды Испании.
"По большей части это везение, хорошо, что это везение было в пользу нашей команды. Приятно, что это было в матче с испанцами, потому что на Евро-2008 мы им два раза проиграли без шанса. Хотя в полуфинале надежда после первого тайма теплилась, но потом они нам три мяча отгрузили и вышли в финал. Это не месть, а скорее мини-реванш. Хорошо, что это произошло на нашей земле. Бутсы с матча с Испанией у меня, они ждут своего часа. Хочу их оставить музею ЦСКА. Никто эти бутсы не получит кроме ЦСКА", — цитирует Акинфеев "Р-Спорт".
Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти Акинфеев отразил два удара, один из которых — ногой, чем принес сборной России победу и выход в четвертьфинал турнира.
После чемпионата мира 33-летний вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Ранее Акинфеев рассказал о шансах Павла Мамаева и Александра Кокорина вернуться в футбол.
Газета.Ru: последние новости
"Ахмат" попросил отменить удаление Уциева "Спартак" и ЦСКА огласили составы на матч 6-го тура РПЛ Игрок "Манчестер Юнайтед" Магуайр отреагировал на травлю Погба
Комментарии
Футбол , Павел Мамаев , Игорь Акинфеев , Александр Кокорин , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ахмат» попросил отменить удаление Уциева4
Шипулин оправдался за скрытые миллионы11
Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина17
Более 60 человек задержаны после матча «Спартак» — ЦСКА
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение