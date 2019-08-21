Аршавин избежал суда

Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса решила не добиваться возбуждения уголовного дела против футболиста. Об этом сообщает «Мойка 78» со ссылкой на ее адвоката Ольгу Макарову.

По словам Макаровой, Санкт-Петербургский городской суд признал законным отказ Петроградского районного суда рассматривать жалобу Аршавиной на действия полицейских, не ставших возбуждать против футболиста уголовное дело.

После этого экс-супруга футболиста отказалась продолжать судебные разбирательства.

Пара заключила брак в 2016 году, а в феврале 2017-го у них родилась дочь.

В конце 2018-го в Сети появилось видео, на котором Аршавин запечатлен обнимающимся с неизвестной девушкой.

В начале 2019-го Алиса Аршавина рассказала о расставании с мужем и начале бракоразводного процесса.

Позже адвокат Александр Добровинский заявил, что женщина подала заявление на футболиста в полицию. Скан заявления появился в интернете. В этом документе Аршавина утверждала, что футболист угрожает ей в смс-сообщениях, запугивает ее лишением свободы и возбуждением против нее уголовных дел. Также она рассказала полицейским, что муж вместе с неизвестными людьми отобрал у неё Mercedes GL 350 и потребовал вернуть деньги, которые он ей когда-то дал.

В июне брак Аршавиных был официально расторгнут. По решению суда, их общий ребенок будет жить с матерью. По данным РАПСИ, с Аршавина взысканы алименты на содержание бывшей жены в сумме, кратной 5,2 прожиточного минимума (65 тысяч рублей) с последующей индексацией до достижения ребенком трех лет. На содержание ребенка он должен отчислять 1/8 всех видов заработка.