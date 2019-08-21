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Аршавин избежал суда 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
Фото: Instagram
Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса решила не добиваться возбуждения уголовного дела против футболиста. Об этом сообщает «Мойка 78» со ссылкой на ее адвоката Ольгу Макарову.
По словам Макаровой, Санкт-Петербургский городской суд признал законным отказ Петроградского районного суда рассматривать жалобу Аршавиной на действия полицейских, не ставших возбуждать против футболиста уголовное дело.
После этого экс-супруга футболиста отказалась продолжать судебные разбирательства.
Пара заключила брак в 2016 году, а в феврале 2017-го у них родилась дочь.
В конце 2018-го в Сети появилось видео, на котором Аршавин запечатлен обнимающимся с неизвестной девушкой.
В начале 2019-го Алиса Аршавина рассказала о расставании с мужем и начале бракоразводного процесса.
Позже адвокат Александр Добровинский заявил, что женщина подала заявление на футболиста в полицию. Скан заявления появился в интернете. В этом документе Аршавина утверждала, что футболист угрожает ей в смс-сообщениях, запугивает ее лишением свободы и возбуждением против нее уголовных дел. Также она рассказала полицейским, что муж вместе с неизвестными людьми отобрал у неё Mercedes GL 350 и потребовал вернуть деньги, которые он ей когда-то дал.
В июне брак Аршавиных был официально расторгнут. По решению суда, их общий ребенок будет жить с матерью. По данным РАПСИ, с Аршавина взысканы алименты на содержание бывшей жены в сумме, кратной 5,2 прожиточного минимума (65 тысяч рублей) с последующей индексацией до достижения ребенком трех лет. На содержание ребенка он должен отчислять 1/8 всех видов заработка.
Добровинский рассказывал, что Аршавин уже выделяет 50 процентов от зарплаты на трех детей от Юлии Барановской.
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Футбол , Александр Добровинский , Андрей Аршавин , Алиса Аршавина , Юлия Барановская
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