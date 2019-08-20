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Экс-жена отказалась от возбуждения дела против Аршавина 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Instagram
Адвокат Ольга Макарова, представляющая интересы бывшей жены экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алисы, заявила, что ее подзащитная не будет обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по ее заявлению о самоуправстве со стороны бывшего игрока.
Алиса Аршавина обвиняла экс-супруга в том, что он ей угрожает, однако правоохранительные органы отказались в возбуждении уголовного дела.
"Аршавина пыталась оспорить отказ в возбуждении уголовного дела. Петроградский районный суд Петербурга даже не стал рассматривать жалобу и вернул ее заявителю на доработку. Санкт-Петербургский городской суд сегодня подтвердил законность этого решения. Я говорила с Аршавиной, она не хочет дальше продолжать тяжбу, не будет ничего оспаривать", — цитирует Макарову РАПСИ.
Ранее Аршавин ответил нападающему "Зенита" Артему Дзюбе на слова о том, что он не разбирается в футболе.
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Футбол , Андрей Аршавин , Алиса Аршавина , Ольга Макарова , Зенит , МВД , РАПСИ
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