Экс-жена отказалась от возбуждения дела против Аршавина 

Адвокат Ольга Макарова, представляющая интересы бывшей жены экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алисы, заявила, что ее подзащитная не будет обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по ее заявлению о самоуправстве со стороны бывшего игрока.
Алиса Аршавина обвиняла экс-супруга в том, что он ей угрожает, однако правоохранительные органы отказались в возбуждении уголовного дела.
"Аршавина пыталась оспорить отказ в возбуждении уголовного дела. Петроградский районный суд Петербурга даже не стал рассматривать жалобу и вернул ее заявителю на доработку. Санкт-Петербургский городской суд сегодня подтвердил законность этого решения. Я говорила с Аршавиной, она не хочет дальше продолжать тяжбу, не будет ничего оспаривать", — цитирует Макарову РАПСИ.
Ранее Аршавин ответил нападающему "Зенита" Артему Дзюбе на слова о том, что он не разбирается в футболе.