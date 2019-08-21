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Оскорбивший судью Семак получил дисквалификацию 

Рамблер + ещё 27 3 часа назад
Фото: ТАСС
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован на два матча из-за оскорбления арбитра, сообщает ТАСС.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Семака на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых — условно, за оскорбительные высказывания в адрес арбитра Алексея Матюнина после игры с грозненским «Ахматом». Также Серей Семак должен будет заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
После матча, завершившегося со счетом 0:0, Семак беседовал с судейской бригадой. Во время трансляции было слышно, что главный тренер «Зенита» использует оскорбительные выражения в адрес Матюнина и его помощников.
Футбол , Сергей Семак , Алексей Матюнин , Зенит , РФС , ИТАР-ТАСС
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