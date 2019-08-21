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Получивший тяжелую травму футболист перенес операцию 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Twitter
Полузащитник клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Луч" Дмитрий Калугин успешно перенес операцию, сообщается на официальном сайте владивостокской команды.
Операция была проведена во Владивостоке в отделении челюстно-лицевой хирургии клинической больницы N2. Восстановление займет от 1,5 до 3 месяцев.
Футболист вышел на замену на 82-й минуте матча против воронежского "Факела". В стыке с вратарем Данилой Ермаковым Калугин получил челюстно-лицевую травму.
Ранее сообщалось, что встреча между "Лучом" и "Факелом", прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
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