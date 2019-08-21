Получивший тяжелую травму футболист перенес операцию

Полузащитник клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Луч" Дмитрий Калугин успешно перенес операцию, сообщается на официальном сайте владивостокской команды.

Операция была проведена во Владивостоке в отделении челюстно-лицевой хирургии клинической больницы N2. Восстановление займет от 1,5 до 3 месяцев.

Футболист вышел на замену на 82-й минуте матча против воронежского "Факела". В стыке с вратарем Данилой Ермаковым Калугин получил челюстно-лицевую травму.

Ранее сообщалось, что встреча между "Лучом" и "Факелом", прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.