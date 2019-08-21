Тарасов выдвинул требования «Локомотиву»

В июле стало известно, «Локомотив» не продлит контракт с Тарасовым. Между клубом и футболистом произошел конфликт. Гендиректор клуба Василий Кикнадзе заявил, что 32-летний игрок решил сделать операцию, которую врачи клуба делать ему не советовали.

В последнем матче прошлого сезона против «Уфы» Тарасов получил травму. Контракт футболиста с клубом истек 30 июня, по словам Кикнадзе, Тарасов попросил клуб оплатить ему визит в зарубежную клинику для осмотра и лечения. Затем он решил сделать операцию, хотя, как говорил, Кикнадзе, врачи клуба говорили, что подобная травма «предполагает консервативное лечение и операция будет риском».

По данным «Чемпионата», Тарасов получил от клиники счет на 23 тысячи евро (около 1,7 миллиона рублей): в десять тысяч обошлась сама операция, еще в 13 тысяч — реабилитация.

Футболист рассказал изданию, что его юристы собрали необходимые материалы и обратились в РФС с просьбой взыскать деньги с «Локомотива». Когда РФС рассмотрит эту просьбу, пока неизвестно.

Кикнадзе ранее говорил, что агент Тарасова просил продлить контракт на три-четыре месяца для реабилитации футболиста. Клуб от этого предложения отказался. Гендиректор «Локомотива» отмечал, что в сезоне-2018/19 Тарасов мало играл, а с учетом превышающей миллион евро зарплаты, «держать такого футболиста на скамейке не совсем корректно».

Сам футболист говорил, что ему обещали помочь с лечением травмы, но «по сути, послали».