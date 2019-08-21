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«Зенит» готов увеличить предложение по братьям Миранчукам 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Братья Антон и Алексей Миранчуки могут перейти из московского футбольного клуба «Локомотива» в «Зенит» (Санкт-Петербург).
Сообщается, что «сине-бело-голубые» готовят новое предложение «Локомотиву» по трансферу 23-летних игроков, клуб готов заплатить за футболистов сборной России €30 млн, увеличив таким образом предложение на 5 тыс., пишут «Невские новости». Ранее «Зенит» получил отказ от «железнодорожников».
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил ранее, что не будет считать проблемой уход братьев Миранчуков, писал News.ru.
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Футбол , Алексей Миранчук , Антон Миранчук , Василий Кикнадзе , Зенит , Локомотив
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