Братья Антон и Алексей Миранчуки могут перейти из московского футбольного клуба «Локомотива» в «Зенит» (Санкт-Петербург).
Сообщается, что «сине-бело-голубые» готовят новое предложение «Локомотиву» по трансферу 23-летних игроков, клуб готов заплатить за футболистов сборной России €30 млн, увеличив таким образом предложение на 5 тыс., пишут «Невские новости». Ранее «Зенит» получил отказ от «железнодорожников».
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил ранее, что не будет считать проблемой уход братьев Миранчуков, писал News.ru.