«Зенит» готов увеличить предложение по братьям Миранчукам

Сообщается, что «сине-бело-голубые» готовят новое предложение «Локомотиву» по трансферу 23-летних игроков, клуб готов заплатить за футболистов сборной России €30 млн, увеличив таким образом предложение на 5 тыс., пишут «Невские новости». Ранее «Зенит» получил отказ от «железнодорожников».