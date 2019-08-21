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Роналду признался в одержимости 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал себя человеком, одержимым успехом. Интервью со спортсменом опубликовано на сайте телеканала TVI.
Португалец отметил, что каждый день он встает, чтобы стать еще большим профессионалом, а завоевание трофеев он назвал своей работой.
«Думаю, что жизнь не кончается, если этого не происходит. Но все же я считаю, что к победам всегда нужно стремиться», — сказал Роналду.
В этом же интервью форвард порассуждал о возможном окончании карьеры. Он заявил, что может уйти из футбола как в следующем году, так и в 40-41 год. 34-летний Роналду отметил, что пока не думает об этом и предпочитает наслаждаться моментом.
Роналду играет за «Ювентус» с лета 2018 года. В прошедшем сезоне португалец провел 31 матч в чемпионате Италии. На его счету 21 забитый мяч и восемь результативных передач. Форвард помог команде досрочно выиграть турнир.
До этого Роналду играл за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг». Португалец пять раз становился обладателем Кубка чемпионов и является лучшим бомбардиром в истории турнира (126 голов). Один раз он завоевал трофей в составе «Юнайтед», еще четырежды — в составе мадридского «Реала». Форвард является пятикратным обладателем «Золотого мяча».
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Футбол , Криштиану Роналду , Реал , Манчестер Юнайтед
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