«Зенит» наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно

Санкт-петербургский "Зенит" условно наказан проведением одного домашнего матча чемпионата России без зрителей после столкновения фанатов команды с сотрудниками ОМОН в перерыве игры с "Краснодаром". Об этом журналистам в среду сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Встреча, прошедшая 3 августа в Санкт-Петербурге, завершилась вничью со счетом 1:1. В перерыве игры произошел конфликт между группой болельщиков и сотрудниками правоохранительных органов , видео инцидента появилось в соцсетях, полиция Петербурга сообщала ТАСС, что после игры к административной ответственности привлекли 17 человек. 14 августа КДК приостановил рассмотрение данного дела для получения дополнительных материалов. КДК предоставил журналистам записи видеокамер со стадиона, на которых записано видео стычки фанатов с сотрудниками ОМОН.

"Мы вынесли следующее решение: за необеспечение безопасности, которое поставило под угрозу жизни людей, оштрафовать "Зенит" на 100 тыс. рублей. За неправомерные действия болельщиков "Зенит" должен заплатить 300 тыс. рублей и провести один матч без зрителей условно", — сказал Григорьянц.

После шести туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице с 14 очками, "Краснодар" идет третьим, имея в активе на одно очко меньше.