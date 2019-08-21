Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новые проблемы: у Мамаева обнаружили долг почти в полмиллиона 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
У футболиста Павла Мамаева, который в настоящий момент отбывает срок в исправительной колонии, обнаружили долг за неуплату налогов на 434,144 тысячи рублей и 95 копеек.
Как пишет «Московский комсомолец», долг образовался в 2015-2016 годах. В прошлом году Черемушкинский суд Москвы вынес приказ о взыскании с футболиста «недоимок по налогам на имущество, а также транспортный налог». Решение суда вступило в силу в январе 2019 года.
Издание предполагает, что из-за задолженности супруга полузащитника «Краснодара» Аалана Мамаева не смогла продать принадлежащий ему автомобиль. Судебные приставы наложили на машину ограничения на регистрационные действия, которые не позволяют новому владельцу оформить автомобиль на себя.
Футбол , Видео , Павел Мамаев , ФСИН , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусский гребец-паралимпиец погиб в Австрии
Российский танцор ударил партнершу кулаком по лицу19
«Спартак» обратился к фанатам перед матчем с «Брагой»
Дибала принял решение остаться в «Ювентусе»
Загитова продемонстрировала растяжку на тренировке3
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение