У Мамаева появились новые проблемы с законом

Новые проблемы: у Мамаева обнаружили долг почти в полмиллиона

У футболиста Павла Мамаева , который в настоящий момент отбывает срок в исправительной колонии , обнаружили долг за неуплату налогов на 434,144 тысячи рублей и 95 копеек.

Как пишет «Московский комсомолец», долг образовался в 2015-2016 годах. В прошлом году Черемушкинский суд Москвы вынес приказ о взыскании с футболиста «недоимок по налогам на имущество, а также транспортный налог». Решение суда вступило в силу в январе 2019 года.

Издание предполагает, что из-за задолженности супруга полузащитника «Краснодара» Аалана Мамаева не смогла продать принадлежащий ему автомобиль. Судебные приставы наложили на машину ограничения на регистрационные действия, которые не позволяют новому владельцу оформить автомобиль на себя.